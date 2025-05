Play off di C: in semifinale Ternana-Vicenza e Pescara-Cerignola Un mercoledì di grandi emozioni, alla fine approdano alla final four le tre "seconde" e il Pescara

Nella sera del Tottenham che si prende l'Europa League, nelle stessa sera che celebrano le semifinali d'andata di B per la promozione in A, i più lunghi play off del calcio italiano scelgono le quattro finaliste che si giocheranno la promozione in serie B. Signori, ecco a voi: Ternana-Vicenza e Pescara-Cerignola. Ci sono tutte e tre le seconde classificate con l'ospite indesiderato del Pescara, che grazie alle sue prodezze e ad un pizzico di buona sorte è stata fino in ultimo testa di serie.

Vicenza, decide il "loco" Ferrari

Nella serata del secondo turno della fase Nazionale, il Vicenza di Vecchi, favorito di questa manifestazione, concede il bis contro il Crotone. Gli basta una prodezza del “loco” Ferrari, un attaccante che appare sprecato in Lega Pro. I pitagorici escono a testa alta, ma devono rimandare i loro sogni di gloria.

Secondo pronostico anche Pescara-Vis Pesaro. Gli abruzzesi giocano sul velluto dopo il 4 a 2 dell'andata, ma vincono anche all'Adriatico grazie ai gol di Tonin e Ferraris.

Ternana, apre l'ex giallorosso Ferrante

Soffre per 75' la Ternana contro una tenace Giana Erminio, poi a spaccare la partita ci pensa l'ex giallorosso Alexis Ferrante. Agli umbri basterebbe anche l'1 a ', ma nel finale arriva anche il raddoppio di Casasola.

Ultima sfida, quella forse più incerta. La spunta l'Audace Cerignola sull'Atalanta U23. Sono proprio i bergamaschi ad andare pri primi in vantaggio con un tiro da fuori di Ceresoli. I pugliesi soffrono, ma non demordono e nella ripresa cavolgono la situazione con i gol di Salvemini e Volpe, entrambi su assist di Achik. Nel finale l'infomabile Atalanta di Modesto trova il gol del 2 a 2 con Vavassori, ma il pari basta all'Audace per approdare in semifinale.

Le semifinali sono già delineate dal tabellone: gare d'andata domenica 25, ritorno mercoledì 28. Si inizia con Ternana-Vicenza al Liberati e Pescara-Cerignola all'Adriatico. Non sono previste più le teste di serie: nella gara di ritorno in caso di parità di punteggi e reti si va ai supplementari e agli eventuali rigori.

Nella foto il gol di Ferrari del Vicenza al Crotone (Il Giornale di Vicenza)