Benevento, non cambia lo scenario: una parte si allena, l'altra fa il sit-in Il gruppo dei "dissidenti in ferie" si è però assottigliato

Una sola seduta di allenamento ieri al posto della doppia prevista. E fuori i cancelli il solito gruppo di giallorossi che continua imperterrito a mettere in atto la sua protesta. La scena è diventata di routine: auto parcheggiate nel vicino Mc Donald e poi sit-in fuori dall'Imbriani. Il gruppo si è leggermente assottigliato: dei 15 di partenza, ne sono rimasti 11 (Manfredini, Lucatelli, Berra, Capellini, Meccariello, Oukhadda, Acampora, Agazzi, Pinato, Lanini e Viviani), mentre altri quattro, Veltri, Tosca, Ferrara e Borello sembrano aver (almeno per il momento) deposto le armi. Lo ricordiamo per chi si fosse perduto qualche puntata: il cosiddetto primo gruppo è formalmente in ferie dal 17 maggio fino all'8 giugno. Dal 9 tutti dovrebbero rientrare in sede per riprendere gli allenamenti.

I giovani del secondo gruppo tra allenamenti e sirene di mercato

Il secondo gruppo, da parte sua, continua ad allenarsi abbastanza serenamente. D'altro canto sembra piuttosto chiaro l'orientamento della società, che vuole chiudere i conti con i primi (tra cui ci sono anche cinque elementi in scadenza e uno in prestito) e ragionare seriamente sui secondi. Per altro nel secondo gruppo ci sono giovani di sicuro interesse nell'ambito del calcio mercato, a cominciare dal portiere Nunziante, che ha attirato su di sé le mire di parecchie società di serie A. Un destino che sembra accomunare anche l'attaccante Perlingieri. Considerata la presenza dei Primavera Avolio, Nonga e Ciurleo e degli under Sena, Viscardi, Prisco, Francescotti e Carfora, oltre a Nunziante e Perlingieri, il gruppo appare abbastanza leggero anche sul piano prettamente economico.

Domani si replica con l'ultima seduta settimanale mattutina.