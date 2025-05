Allenamenti: domenica di riposo, si riprende lunedì mattina Dal prossimo 31 maggio anche il secondo gruppo andrà in ferie

Una domenica di riposo e lunedì si riprende regolarmente a lavorare all'Antistadio. Ovvio che si tratti del cosiddetto “gruppo 2”, quello formato da Nunziante, Sena, Viscardi, Talia, Prisco, Simonetti, Lamesta, Manconi, Perlingieri, Starita e Carfora, oltre che dagli aggregati della Primavera che questa settimana saranno Avolio, Nonga, Marrone, che rientra dopo un lieve infortunio, e Francescotti.

"Primo gruppo", le ferie si riducono...

L'altro gruppo sta consumando le sue ferie in una protesta che sembra non possa approdare a nulla di concreto e che si attira anche qualche critica aspra da parte dei tifosi su facebook. Ricordiamo che il cosiddetto gruppo 1 è formalmente in ferie dal 17 maggio e domenica 8 giugno le stesse saranno praticamente terminate, considerato che già il giorno 9 i giocatori in questione dovrebbero riprendere gli allenamenti ufficiali all'Imbriani. Ricordiamo che del gruppo iniziale di 15 giocatori, il numero si è ridotto a 11, visto che negli ultimi giorni Tosca, Borello, Ferrara e Veltri sono rimasti a casa, scegliendo probabilmente di desistere dalla singolare forma di protesta.

Il "secondo gruppo" andrà in ferie il 31 maggio

Il gruppo che non ha staccato gli allenamenti, lo ricordiamo, potrà invece usufruire delle ferie a partire da sabato 31 maggio e dovrà far rientro il 22 giugno. E' stato proprio questo uno dei punti contestati dai giocatori del primo gruppo, che avevano evidentemente le ferie prenotate per fine giugno e reclamavano parità di trattamento col secondo gruppo. Si capisce, però, che anche questi atleti saranno costretti a ritornare in sede il 22 giugno e per molti ci saranno uguali disagi relativamente alle ferie.

Questo strano periodo “calcistico” sta per concludersi e se ne dovrà giocoforza riaprirne un altro. E' inevitabile che i giocatori appartenenti al gruppo dei “protestanti” saranno tutti considerati sul mercato e per loro si cercherà una nuova destinazione. Lo ricordiamo in quello stesso gruppo ce ne sono 5 che sono in scadenza di contratto, Tosca, Veltri, Lanini, Capellini e Manfredini, mentre Oukhadda, in prestito, tornerà alla società di appartenenza, il Modena. Quelli con cui bisognerà trattare l'eventuale cessione sono Lucatelli, Berra, Meccariello, Ferrara, Acampora, Agazzi, Pinato, Viviani e Borello.