C'è un Benevento che vince: l'Under 17 ad un passo dalla "Final four" Dopo la bella vittoria di Perugia, i ragazzi di Floro Flore all'assalto del titolo di categoria

Per un Benevento che ha lasciato tanto amaro in bocca ai suoi seguaci, ce n'è un altro che in silenzio, ma con grande entusiasmo si candida per un risultato di prestigio nella sua categoria. Parliamo dell'Under 17 di Antonio Floro Flores. I ragazzini terribili dell'ex azzurro hanno giocato sabato il quarto di finale dei play off in casa del Perugia e hanno vinto per 3 a 1, sospinti ancora una volta dal piccolo bomber Marco Giugliano, un tipetto dalla velocità impressionante e dal grande controllo di palla, che con la doppietta rifilata ai Grifoni, è arrivato a quota 30 gol in stagione. Marco, che è nato nel 2008, compirà 17 anni a settembre. Ma sarebbe ingeneroso parlare solo di lui: i giallorossini di Floro Flores sono un gruppo affiatato e di ottima caratura tecnica, dall'altro bomber Soprano, all'esterno Battista, autore a Perugia di un gran gol dalla destra, al portiere Cammarota e poi via via ai vari Kwete, Pisani, Del Gaudio, D'Ambrosio, Formicola, Grilli, Scalici.

Floro Flores: "Allenare questi ragazzi è un orgoglio"

Floro Flores, anche lui ancora giovanissimo (è dell'83) e alle prime esperienze da tecnico, ha scoperto quanto sia appagante allenare in un club organizzato come il Benevento: “Allenare questi ragazzi – ha detto in una recente intervista - è un orgoglio, sapevo che il Benevento fosse una buona società, ma ho scoperto molto di più: che ti far sta bene, e che ti danno tutto per allenare i ragazzi e insegnare loro quello che è stato insegnato a me. Il Benevento ti fa lavorare come se stessi in serie A e io qualche partita in serie A l'ho fatta...”.

Il tabellone finale dei play off Under 17

Dopo il 3 a 1 inferto agli umbri all'andata, c'è attesa per la sfida di ritorno all'Avellola. Si giocherà sabato e il Benevento potrà partire da un vantaggio non indifferente. Se riuscisse a superare il turno sarebbe qualificato alla “Final four” (semifinali e finali in gara unica) contro la vincente di Renate-Pro Vercelli (andata 2-4). L'altra semifinale vedrà scendere in campo la vincente di Ternana-Latina (andata 2-1) contro la vincente di Albinoleffe-Spal (andata 0-2).