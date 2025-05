Riprendono gli allenamenti. E anche la protesta dei "dissidenti" In undici continuano la loro forma di dissenso e fanno il sit-in fuori dei cancelli dell'Imbriani

Il Benevento diviso in due gruppi continua il suo percorso atipico di questo prologo estivo. Il cosiddetto “gruppo 2” ha ripreso regolarmente ad allenarsi all'Imbriani (questa mattina l'inizio era fissato per le 11,30) così come l'altro gruppo, quello contrassegnato dal “numero 1” ha continuato nella sua forma di protesta, presentandosi ai cancelli dell'Antistadio e rivendicando la possibilità di allenarsi. Una rivendicazione divenuta più teorica che pratica, perchè dopo i primi dinieghi da parte della società rappresentata dal direttore tecnico Carli, si è solo limitato a presentarsi negli orari di allenamento fuori dall'impianto senza neanche più chiedere di essere ricevuto, ma solo limitandosi a selfie (testimoniali della propria protesta..) e ad una presenza silenziosa.

Per il gruppo 2 allenamenti fino al 31 maggio

Per il cosiddetto gruppo 2 gli allenamenti volgono a termine: questa è l'ultima settimana prima delle ferie, che andranno dal 31 maggio e fino al 22 giugno. Ferie, invece, che scivolano via veloci per l'altro gruppo, che già nei giorni scorsi si è snellito della presenza di Tosca, Borello, Veltri e Ferrara, che da parte loro hanno accettato di andare in ferie. Gli altri rimasti (sono undici) vale a dire Lanini, Capellini e Manfredini che sono in scadenza di contratto, e Oukhadda, che è in prestito dal Modena, oltre a Lucatelli, Berra, Meccariello, Acampora, Agazzi, Pinato e Viviani sono formalmente in ferie dal giorno 17 maggio e termineranno il periodo che la società gli ha assegnato il prossimo 8 luglio. Già il giorno 9 dovrebbero riprendere ad allenarsi all'Imbriani.