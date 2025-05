Serie C meridionale: organico "quasi" fatto Al di là della collocazione, pende su tante la scure della Covisoc: iscrizioni entro il 6 giugno

L'organico del nuovo girone meridionale della serie C è quasi composto. E mai come qust'anno l'avverbio “quasi” si presenta come un macigno su ciò che potrà accadere. Entro il 6 giugno bisognerà presentare le iscrizioni: si è parlato tanto delle variazioni delle fideiussioni in base all'indice di liquidità di ogni società, entro il 9 la Covisoc farà le sue verifiche, entro metà giugno si renderanno note le squadre ammesse e quella respinte al prossimo campionato.

Norme più stringenti per l'iscrizione

Il giro di vite dovrebbe essere sostanziale, una stagione come quella passata metterebbe la parola fine sul calcio di serie C. Che va riformato assolutamente, e che nel frattempo prova almeno a darsi regole più stringenti. A prima vista (sommaria) sembrerebbero almeno 6-8 squadre in grossa difficoltà per l'iscrizione. La Lucchese è stata dichiarata fallita lo scorso 22 maggio, il Foggia è senza società e in amministrazione giudiziaria, con la tifoseria in fermento che auspica persino di ripartire da un campionato minore se l'alternativa dovesse essere ancora il presidente dimissionario Canonico. E poi tante altre che devono far quadrare i conti, dalla Casertana al Cosenza, appena retrocesso dalla B, senza ignorare le neo promosse alle prese con il come rendere a norm i loro impianti sportivi (il Guidonia è già in cerca di una casa, forse si farà ospitare dal Latina).

Nell'organico, dai play off per la B, in arrivo l'Audace Cerignola

Dicevamo dell'organico. Il Cerignola è con un piede nella prossima serie C dopo l'1 a 4 (immeritato) rimediato al Monterisi da parte del Pescara. Poi bisognerà attendere il “pastrocchio” della serie B, che Gravina vorrebbe normalizzare con il play out tra Salernitana e Sampdoria. Cosa accadrà è difficile dirlo, l'estate è lunga.

Il "pastrocchio" del play out in serie B

A prescindere da quello che accadrà alla squadra del “Cavalluccio marino” la presenza più numerosa toccherà ancora alla Campania, che vede già ai nastri di partenza Benevento, Casertana, Cavese, Giugliano e Sorrento. Numerosa anche la partecipazione pugliese: Monopoli, Team Altamura, Casarano, Foggia, Cerignola. Con gli ofantini ancora in corsa nei play off e col Foggia con la spada di Damocle dei problemi societari. Due calabresi pressochè sicure, Crotone e Cosenza, tre siciliane Catania, Trapani e Siracusa, due lucane, Potenza e Picerno. Una o due laziali: Latina e Guidonia, una seconda squadra di A, tra Atalanta e Inter. All'occorrenza c'è sempre il Campobasso in Molise, a cui però non farebbe piacere tornare nel girone C.

Questa è la situazione del possibile girone con i dovuti punti interrogativi.

CAMPANIA. Benevento, Casertana, Cavese, Giugliano, Sorrento, Salernitana (?)

PUGLIA. Monopoli, Team Altamura, Casarano, Foggia, Cerignola (?)

CALABRIA. Cosenza, Crotone

LUCANIA. Potenza, Picerno

MOLISE. Campobasso (?)

LAZIO: Latina, Guidonia

SICILIA. Catania, Trapani, Siracusa

UNA DI SERIE A. Atalanta o Inter