Serie C, iniziamo bene... Lucchese, -14 in classifica Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato la società già fallita con una forte penalizzazione

“Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato la Lucchese 1905 Srl con 14 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026, per una serie di violazioni di natura amministrativa.

La società – che dovrà pagare anche un’ammenda di 10.000 euro – era stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore nonché a titolo di responsabilità propria. Il TFN ha inoltre sanzionato gli amministratori del club: 14 mesi di inibizione e 10.000 euro di ammenda per Giuseppe Longo e 6 mesi di inibizione e 5.000 euro di ammenda per Nicola D’Andrea.”

Il gruppo "Affida srl" si sfila, difficile che la Lucchese abbia un futuro

Intanto il gruppo "Affida Srl" che aveva manofestato interesse a rilevare la Lucchese sembra sfilarsi, perchè i debito sono più di quelli di cui si è parlato. Un futuro segnato per la Lucchese, insomma. Dopo l'illusione data dalla vittoria nel play out col Sestri Levante