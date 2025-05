Play off, stasera semifinali di ritorno: occhio ai pezzi pregiati C'è il meglio che la categoria abbia potuto offrire in questa stagione

La stagione di serie C. allungata in maniera spropositata da una formula play off opinabile, sta per volgere al termine. Questa sera andranno in scena le due semifinali di ritorno, Pescara-Cerignola (andata 4-1) e Ternana-Vicenza (andata 0-0), dopodiché rimarranno solo le due finali che decreteranno l'ultima squadra che sarà promossa in serie B.

A prescindere da questa lunga coda del campionato sono veramente tanti gli elementi che si sono messi in luce in questa stagione. Giocatori che saranno “appetiti” al prossimo mercato estivo non solo tra le società ambiziose della Lega Pro, ma persino in categorie superiori.

Occhio ai pezzi pregiati del Cerignola

Il Cerignola che sta (forse) per lasciare la manifestazione ha messo in mostra una coppia di difensori di altra categoria: Martinelli e Visentin (già proprio i due assenti nella trasferta vittoriosa del Benevento al Monterisi). Se il primo, ormai col petto ricolmo di medaglie (e di promozioni..) ha raggiunto la bella età di 37 anni, il secondo, argentino di Rosario, ne ha appena compiuti 26. Forte fisicamente e difensore di gran carattere, ha alle sue spalle una brutta storia di cronaca. Sempre nel Cerignola si è messo in luce il marocchino Ismail Achik, di proprietà del Bari: assist man e rapido nei movimenti, esterno di grande fantasia. Non hanno bisogno di presentazione l'argentino Capomaggio (34 partite e 7 gol), centrocampista centrale giunto all'apice della sua maturazione, e inseguito da parecchi club di B, mentre è fermo ai box da febbraio, per la rottura del crociato, il centrocampista centrale Lorenzo Paolucci, classe 96, uno degli interpreti migliori della squadra pugliese inn questo campionato di Lega Pro.

La sorpresa: in luce Meazzi del Pescara

Scovando sempre dalle ultime squadre rimaste in corsa per la B, nel Pescara di Baldini, è improvvisamente esploso Lorenzo Mazzei, trequartista del 2001, rimasto in ombra per quasi tutto il campionato (un solo gol) per poi mettersi in luce nei play off: 3 gol e tante giocate di alta scuola. Giunto in punta di piedi dalla Virtus Entella, ha improvvisamente trovato la sua dimensione in questo finale di stagione. E Baldini gli ha regalato una maglia da titolare.

Tra Ternana e Vicenza sfida di grandi nomi

Nell'altra semifinale tra Ternana e Vicenza abbondano i nomi altisonanti: dal “loco” Ferrari, bomber d'altra categoria, all'esterno mancino Costa nelle file biancorosse, per andare al funambolico Cicerelli (19 gol in 37 partite) e alla “saracinesca” Vannucchi (ex Taranto, classe 95, il miglior portiere della C) punti fermi della squadra umbra.