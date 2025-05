Play off: la finale è tutta del Girone B La Ternana elimina il favorito Vicenza e sfida il Pescara per la B

Comanda il girone B. La finale play off sarà espressione totale del girone centrale della Lega Pro: Ternana seconda, Pescara quarto. Saranno loro a giocarsi la doppia finale che vale la promozione in serie B. In campionato hanno aperto loro: al Liberati la prima gara della stagione arrise al Pescara che vinse per 2 a 1. Al ritorno gli umbri imposero lo 0 a 0 all'Adriatico. In questa finalissima avranno modo di far valere la propria leadership.

Vicenza fuori nella seconda semifinale di seguito

E' eliminato il Vicenza, in semifinale per il secondo anno di fila, super-favorito, ma ancora rimandato a casa con le pive nel sacco. Nelle due sfida di semifinale gli umbri si sono fatti preferire. Non hanno corso pericoli al Menti, hanno comandato nella gara di ritorno al Liberati. Gol d'apertura del beneventano Alessio Curcio: 11' per deviare in porta il cross di Donati da destra. In avvio di ripresa, 12', arriva il 2 a 0 di Aloi: gran gol del rosso-verde che lascia di stucco Confente. Quattro minuti dopo il Vicenza la riapre d'orgoglio: su calcio d'angolo è Laezza a battere di testa Vannucchi. Sei minuti di illusione per i veneti, poi l'ingresso di Cianci chiude i conti. L'attaccante ex Catanzaro sfrutta un angolo battuto da Cicerelli per battere per la terza volta Confente.

Il Pescara sul velluto, Cerignola a testa alta

Vince, e pure nettamente, la Ternana, che in finale troverà il Pescara, che ha gestito senza fatica la sfida col Cerignola. Nella partita dell'Adriatico il primo brivido lo regala come sempre l'Audace, che colpisce la traversa con Tascone. Ma al 22' gli abruzzesi passano col folletto Merola. Il divario diventa una montagna altissima da scalare. Anche se al 36' la squadra pugliese la pareggia con Salvemini. Nella ripresa il Pescara la gestisce, anche se Foggia trova il modo di farsi espellere dalla panchina. Ma l'espulsione che pesa è quella di Ligi che va fuori per un brutto intervento su Valzania. Il Cerignola ci prova fino in ultimo a far gol, alla fine esce a testa alta. Ma in finale ci va, come da copione, il Pescara di Baldini.

In alto il beneventano Alessio Curcio (Foto Ternana Calcio)