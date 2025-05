Tfn, ecco le durissime sentenze per Brescia e Trapani I siciliani dovranno iniziare il prossimo campionato con 8 punti di penalizzazione

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Brescia Calcio S.p.A. con 8 punti di penalizzazione, 4 da scontare nella corrente stagione sportiva e altri 4 da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026. Sei mesi di inibizione per il presidente del club Massimo Cellino e per il consigliere delegato della società Edoardo Cellino.

Trapani parte da -8 nella prossima stagione

Il TFN ha sanzionato anche l’F.C. Trapani 1905 s.r.l. con 8 punti di penalizzazione da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026.

Le due società - con i rispettivi legali rappresentanti e dirigenti - erano state deferite a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C. per una serie di violazioni di natura amministrativa.

In particolare questo il dispositivo nei confronti del Trapani.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: - per il sig. Valerio Antonini, mesi 6 (sei) di inibizione; - per il sig. Vito Giacalone, mesi 6 (sei) di inibizione; - per la società FC Trapani 1905 Srl, punti 8 (otto) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026.

Nella foto il presdiente del Trapani, Antonini