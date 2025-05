Antonini non ci sta e rilancia: "Già pagata una rata all'agenzia delle entrate" Ora inizia la battaglia contro gli otto punti di penalizzazione

"Con grande soddisfazione, abbiamo dimostrato alla Agenzia delle Entrate di Trapani la totale buona fede delle nostre società, e con reciproca collaborazione, abbiamo sottoscritto un verbale di contraddittorio dove ci siamo impegnati a pagare con interessi in 4 rate, di cui la prima appena pagata, l’importo facciale degli F24 contestati di Febbraio ed Aprile 2025, sia per il FC TRAPANI 1905 SRL che per la TRAPANI SHARK". Il presidente del Trapani Valerio Antonini rilancia e cerca di mettere subito riparo a quanto accaduto.

"Nessun problema per l'iscrizione delle mie due società"

“Avendo poi già provveduto a sistemare le scadenze rituali federali – continua Antonini su X - possiamo ritenerci tranquillamente iscritti ai prossimi 2 campionanti. Ringrazio l’Agenzia delle Entrate di Trapani per la fattiva collaborazione e la sensibilità dimostrata durante gli incontri con i nostri legali. Chiaramente ci impegneremo a dimostrare anche nelle sede sportive e giudiziarie competenti la nostra totale estraneità ai fatti addebitati e la nostra buona fede, perché non meritiamo ne gli 8 punti di penalizzazione sul prossimo campionato di Serie C di Calcio ne i 4 punti di penalizzazione sul prossimo campionato di Serie A di Basket. Ai miei tifosi ribadisco che Io ci credo sempre di più, e che dobbiamo concentrarci tutti sulla vittoria dello scudetto nel Basket”