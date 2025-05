Benevento, ora mirino rivolto al mercato I due gruppi entrambi in ferie, cancelli dell'Imbriani chiusi

Cancelli chiusi all'Antistadio Imbriani, primo giorno di ferie per il secondo gruppo di giocatori giallorossi. Mirino di tanti all'Avellola dove i ragazzini terribili di Floro Flores si giocano l'accesso alla Final Four nella categoria Under 17. E' l'ultima squadra rimasta in lizza tra quelle giovanili del Benevento, una bella nidiata, frutto del solito lavoro mericoloso del settore giallorosso.

Tempo di vacanze, ma ovviamente non per tutti. Per il direttore Carli anzi è un momento tra i più impegnativi della stagione. Ha l'incombenza di sfoltire quanto più possibile l'organico, cedendo gli atleti in sovrannumero senza pesare in maniera esagerata sul bilancio. Una bella impresa.

Ora attenzione focalizzata sul mercato in uscita

Al di là delle diatribe che si sono venute a creare sul “tema ferie”, appare sin troppo chiaro che per gli atleti del cosiddetto primo gruppo l'esperienza nel Sannio si sia conclusa. In cinque sono in scadenza di contratto, Manfredini, Tosca, Veltri, Capellini e Lanini, uno è di proprietà del Modena, Shady Oukhadda. Al 30 giugno saranno liberi di fare quello che vogliono e di accasarsi dove meglio pensano. Gli altri, Lucatelli, Berra, Meccariello, Acampora, Agazzi, Pinato, Viviani, Borello e Ferrara saranno posti sul mercato e la società proverà a piazzarli per chiudere la parentesi giallorossa. Restano da verificare anche le posizioni di alcuni del gruppo 2, che potrebbero evidentemente cambiare casacca, a cominciare dai giovani Nunziante e Perlingieri, che hanno buone proposte e che potrebbero provare una nuova e suggestiva esperienza in società di categoria superiore.

Insomma, ferie sì, ma il lavoro intorno a molti dei giallorossi diventa addirittura frenetico. E' la solita storia dell'estate calcistica.