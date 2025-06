Lega Pro, tra pochi giorni le verifiche della Covisoc Tremano in tanti, vedremo se le richieste sono state davvero più stringenti

Estate calda, estate di penalizzazioni e di incertezze. Entro il 6 giugno tutte le iscrizioni dovranno essere formalizzate. Quest'anno si fa tutto in discreto anticipo, perchè la Covisoc vorrebbe garantire controlli più puntuali. Cosa accadrà però non è dato saperlo: le condizioni saranno davvero più stringenti o si andrà avanti nel solito “solco italico” che consente di trovare una via d'uscita a qualsiasi ostacolo?

Vedremo tra qualche giorno. A Foggia sono in ritardo, ma Canonico può, se vuole, aggiustare tutto entro il 3 giugno. Così fanno sapere dalla Capitanata. Ma c'è più di mezza tifoseria che del dirigente barese non vuol saperne niente più. “Meglio che vada via, piuttosto ripartiamo dai dilettanti”. Muoia Sansone...

Caserta, la "querelle" del nuovo stadio e l'iscrizione

Anche a Caserta tribolano, ma pare che dopo gli stracci volati tra il presidente D'Agostino e Ciuffarella, titolare dell'Aurora Immobiliare, che ha la concessione dei lavori del nuovo stadio, tutto sia tornato su livelli più pacifici e la Casertana resta titolare del 19 per cento delle quote. Insomma l'iscrizione dovrebbe esserci. Almeno quella.

Le società che partono col segno meno

Poi ci sono le penalità, i “meno” in classifica: dal Trapani al Brescia, dalla Triestina alla Lucchese. I toscani hanno anche il peso sulle spalle del fallimento, difficile che riescano ad iscriversi. I conti dovranno essere in ordine per tutti, dopo quello che è accaduto lo scorso anno, le Istituzioni non possono più sbagliare.

Il Latina ha reagito stizzito alle voci che davano la società pontina tra quelle che avevano comprato “crediti di imposta” fasulli. Il comunicato dei laziali taglia la testa al toro: “Voci infondate”.

Non naviga nell'oro neanche l'Ascoli. Il patròn Pulcinelli, senza fortuna, sta provando a vendere la società. Ha però fatto sapere che provvederà a fare l'iscrizione, dopodiché lascerà l'Ascoli nelle mani del sindaco Marco Fioravanti per trovare acquirenti.

Il campo di gioco, altra fragilità di tante squadre

Poi ci sono le società che devono trovare una struttura in cui giocare per la prossima stagione. Il Sorrento emigrerà ancora a Potenza, al Viviani, il Guidonia, neo promosso, dovrebbe dirottare armi e bagagli a Latina.

Emtro il 9 giugno la Covisoc emetterà già le prime sentenze dopo aver verificato la documentazione presentata dalle società.