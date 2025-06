Under 17, la "Final four" sarà presentata mercoledì in Figc Quattro semifinaliste: Benevento, Pro Vercelli, Ternana e Spal

Sono rimaste in quattro a contendersi lo “scudettino” della categoria Under 17 di serie C, Benevento, Pro Vercelli, Ternana e Spal. Ora la squadra giallorossa allenata da Antonio Floro Flores disputerà la cosiddetta “Final Four” con una formula diversa da quella che è stata finora: ci saranno due semifinali e la finalissima per il 1° e 2° posto tutte in campo neutro: in caso di parità al termine dei due tempi regolamentari, le squadre devono disputare due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. Nel caso permanga parità dopo i due tempi supplementari, l’arbitro provvede a far battere i tiri di rigore nel rispetto delle vigenti norme federali.

In semifinale dovrebbe toccare la Ternana

Al Benevento, come da regolamento, dovrebbe toccare in semifinale la Ternana, che i giallorossini hanno già affrontato nel proprio girone di qualificazione (umbri primi a 65 punti, sanniti secondi a 63 con un bottino di 20 vittorie, 3 pareggi e tre sconfitte, 97 gol fatti e 29 subiti), subendo ad ottobre una rocambolesca sconfitta all'Avellola (3-4) e pareggiando al ritorno (1-1) a Terni. Nei play off i ragazzi di Floro Flores hanno eliminato il Trapani (1-4, 0-6) agli ottavi e il Perugia (1-3, 4-3) nei quarti, con un bottino di 16 gol segnati e 6 subiti.

Presentazione delle finali il 4 giugno

Le Finali Giovanili TIM sono organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC in collaborazione con la Regione Lazio. L'edizione 2025 dell'evento che assegnerà ben 13 scudetti giovanili (dall'Under 18 all'Under 15 di calcio, a cui si aggiungono Under 17 e Under 15 di futsal) si svolgerà da sabato 7 a lunedì 30 giugno nelle cinque province del Lazio e sarà presentata mercoledì 4 giugno alle ore 11 in una conferenza stampa in programma presso la sala 'Paolo Rossi' della sede della FIGC, in Via Allegri.