Lega Pro, ultimo atto. Poi le iscrizioni e la Covisoc Il girone C sarebbe già bello e fatto, ma c'è ancora la Salernitana in ballo

L'epilogo della lunga post season di serie C non cambierà di una virgola la composizione del girone meridionale di serie C. La perdente tra Ternana e Pescara andrà di default nel girone centrale, anche perchè con piccoli interrogativi il girone C è praticamente fatto.

Salernitana, che cosa accadrà...?

Tutto ruota intorno alla “querelle” del play out di B tra Salernitana e Sampdoria. Si gioca? Non si gioca? Una cosa è certa: dopo che il presidente Gravina aveva parlato nei giorni scorsi di 15 e 20 giugno, non è stata ancora fissata ufficialmente la data del play out. La situazione resta caotica e si aspetta evidentemente il giudizio di secondo grado alla Corte Federale d'Appello per il Brescia che dovrebbe esserci intorno al 12 giugno. Ovvio che nel frattempo non si placa la volontà da parte della Salernitana di ricorrere contro la mancata disputa del precedente play out con il Frosinone e alla fine non si cancella la paventata possibilità di allargare la B a 21 o 22 squadre. Un “papocchio” all'italiana che può vivere a questo punto qualsiasi epilogo.

Il girone meridionale è quasi fatto

La serie C lo vive di riflesso, ma non senza tenerne conto. Chi guarda al prossimo campionato di Lega Pro con occhi ambiziosi spera che la Salernitana, in un modo o nell'altro, resti in serie B. Non sarebbe un avversario comodo. Tanto i conti per mettere insieme 20 concorrenti nel girone meridionale tornerebbero ugualmente. Con 5 campane ( Benevento, Casertana, Cavese, Giugliano, Sorrento), 5 pugliesi (Monopoli, Team Altamura, Casarano, Foggia, Cerignola), 3 siciliane (Catania, Trapani, Siracusa), 2 calabresi (Cosenza, Crotone), 2 lucane (Potenza, Picerno), 2 laziali (Latina, Guidonia) e una “seconda squadra” di serie A (Inter o Atalanta). Le venti sarebbero belle e servite, ma all'occorrenza, se si decidesse di tenere il Guidonia nel girone B, in quello meridionale potrebbe scendere il Campobasso. Il tutto, salvo esclusioni che sono sempre all'ordine del giorno. Per l’eventuale integrazione dell’organico del Campionato di Serie C 2025/2026, si procederà con il seguente ordine: una Seconda Squadra di Serie A (al momento l'Inter), una società che abbia disputato il Campionato Nazionale Serie D (Ravenna) e una società retrocessa dal Campionato di Serie C (Pro Patria). Ad oggi, queste sono le prime cinque squadre rientranti nella tabella della graduatoria: 1) Inter U23, 2) Ravenna, 3) Pro Patria, 4) Milan U23, 5) Reggina, 6) Sestri Levante.

Entro il 6 ci saranno le iscrizioni, il 9 la Covisoc farà già sapere chi non è in regola.