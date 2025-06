La finale play off: Pescara primo passo per la B Decide un gol di Gaetano Letizia, l'ex capitano giallorosso

Un gol (con deviazione) di Gaetano Letizia decide il primo round della sfida tra Ternana e Pescara. Se l'aggiudica la squadra abruzzese che capitalizza al meglio la superiorità numerica scaturita dall'espulsione del centrocampista rosso-verde Vallocchia (un altro ex Benevento) dopo appena 12' di gioco. Liverani è costretto a sacrificare un attaccante, il beneventano Curcio, per riequilibrare le maglie del centrocampo. Ma il Pescara capisce che l'occasione è da cogliere e si prende la partita in avvio di ripresa con un tiro dell'ex capitano giallorosso che viene sporcato da una deviazione e termina alle spalle di Vannucchi.

Difficile dire che la sfida sia già risolta: sabato a Pescara si ricomincia d'accapo, ma certo è che la squadra del “veggente” Baldini ha un vantaggio che non si può non sfruttare. Abruzzesi con mezzo piede in B, ma il cammino è ancora irto di difficoltà.