Under 17: Benevento-Pro Vercelli si gioca al Rocchi di Viterbo La semifinale è fissata per venerdì 13 giugno alle 17,30. A Rieti l'altra semifinale

Fatta luce su qualche incertezza sulla formula finale della cosiddetta "Final four", si conosce data, avversario e campo dove si svolgeranno le semifinali scudetto dell'Under 17 di serie C. Il Benevento di Antonio Floro Flores affronterà la Pro Vercelli allo stadio Rocchi di Viterbo venerdì 13 giugno alle 17,30. La seconda semifinale è prevista per le 20,30 a Rieti tra Spal e Ternana.

Domani la presentazione delle Finali Giovanili Tim

Le Finali Giovanili TIM, organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC in collaborazione con la Regione Lazio, assegneranno ben 13 scudetti giovanili (dall'Under 18 all'Under 15 di calcio, a cui si aggiungono Under 17 e Under 15 di futsal) si svolgeranno da sabato 7 a lunedì 30 giugno nelle cinque province del Lazio e saranno presentate domani, mercoledì 4 giugno alle ore 11, in una conferenza stampa in programma presso la sala 'Paolo Rossi' della sede della FIGC, in Via Allegri.