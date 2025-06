Benevento all'assalto dello scudetto Under 17: stamani la presentazione a Roma Gli auguri di Donnarumma, il saluto del presidente Gravina

Si è tenuta a Roma questa mattina la conferenza stampa di presentazione delle Finali Giovanili Tim, che si giocheranno su cinque campi del Lazio e nelle quali verranno assegnati 13 titoli, dall’Under 18 all’Under 15 di calcio e futsal. Diciassette partite in diretta su Vivo Azzurro TV, highlights anche su DAZN. Si parte sabato 7 e domenica 8 con le finali Under 17 e Under 15 di futsal: poi, da martedì 10 a lunedì 30 giugno tocca al calcio, in un viaggio che toccherà le cinque province, Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. La Regione Lazio raccoglie quindi il testimone dalla Regione Marche, dove si erano svolte le tre precedenti edizioni.

Gli auguri di Gigio Donnarumma, fresco "campione d'Europa" col Paris St Germain

Dal ritiro di Coverciano, Gigio Donnarumma ha voluto fare un in bocca al lupo ai protagonisti delle Finali Giovanili TIM: “Ho avuto la fortuna di giocare due volte le finali ed è stata un’esperienza unica. Alle ragazze e ai ragazzi che saranno impegnati nella Regione Lazio dico una sola cosa: godetevela e fate del vostro meglio”.

Il saluto del presidente Gravina

Questo il messaggio del presidente della Federazione Gravina: “Scende in campo nel Lazio la meglio gioventù del calcio italiano, le finali dei Campionati Giovanili SGS rappresentano un fiore all’occhiello per il nostro movimento – le parole del presidente della FIGC, Gabriele Gravina -. I grandi numeri e l’ottima qualità tecnica dei partecipanti rendono alla perfezione la ritrovata vitalità dei vivai delle società professionistiche e dilettantistiche, nonché il lavoro strategico impostato dalla Federazione attraverso il suo Settore Giovanile e Scolastico e il Club Italia. Ringrazio TIM per essere sempre al nostro fianco e per aver investito in questa straordinaria progettualità, così come ringrazio la Regione Lazio per aver voluto ospitare e legarsi così convintamente alla promozione dei valori del calcio giovanile sviluppando anche un progetto affascinante di promozione turistica del territorio. Sono convinto che saranno giorni di grande spettacolo, sia dentro che fuori dal campo”.

Venerdì scende il campo il Benevento di Floro Flores

In questa fantastica "kermesse" di calcio giovanile partecipa anche la formazione Under 17 del Benevento, allenata da Antonio Floro Flores. Come è noto la squadra sannita scenderà in campo venerdì 13 alle 17,30 allo stadio Rocchi di Viterbo contro la Pro Vercelli. Se riuscisse a superare i piemontesi giocherebbe la finalissima domenica 15 giugno alle 20 al Manlio Scopigno di Rieti contro la vincente di Spal-Ternana.

Questo il programma completo della Final Four di serie C

Venerdì 13 giugno

Ore 17.30: Semifinale Under 17 Serie C | PRO VERCELLI-BENEVENTO (Viterbo)

Ore 20.30: Semifinale Under 17 Serie C | SPAL-TERNANA (Rieti)

Domenica 15 giugno

Ore 20: Finale Under 17 Serie C (Rieti), diretta Vivo Azzurro TV