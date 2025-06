Floro Flores ai suoi ragazzi: "Siete stati voi a migliorare me" Alla vigilia della semifinale scudetto Under 17, il tecnico rivolge un pensiero ai suoi allievi

Antonio Floro Flores è pronto a guidare i suoi ragazzi verso lo “scudetto” di categoria. Domani pomeriggio, venerdì 6 giugno, la sua Under 17 affronterà al Rocchi di Viterbo la pari età della Pro Vercelli di Stefano Melchiori (ex centrocampista di Lazio e Lecce in A). L'appuntamento è fissato per le 17,30: partita secca con eventuali supplementari e calci di rigore. L'altra semifinale si gioca a Rieti alle 20,30 tra Spal e Ternana.

Floro Flores al suo primo anno alla guida dei giovani giallorossi ha inviato alla squadra questo messaggio: “Tutti insieme abbiamo raggiunto un grande traguardo... Dal primo giorno che vi ho visto allenare, ho pensato che quest'anno avrei avuto la grande responsabilità di portarvi dove siamo oggi. Pensavo di migliorarvi singolarmente, ma la verità è che avete migliorato me e il mio staff in tutto e per tutto. Posso solo ringraziarvi per tutte le emozioni che mi state facendo vivere. Vi voglio bene”.

La finalissima a cui il Benevento spera di arrivare si gioca al Manlio Scopigno di Rieti domenica 15 giugno alle 20.