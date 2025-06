I tormenti della C. Rosso in conferenza: "Staremo attenti agli investimenti" Nonostante l'ingente patrimonio della proprietà del Vicenza la C è indigesta anche ai veneti

La delusione dell'eliminazione ai play off ad opera della Ternana non è stata smaltita nel Vicenza. E' tempo di chiarimenti, lo ha fatto il presidente Stefano Rosso in conferenza stampa.

“Mai come quest’anno – riporta Triveneto goal.it - abbiamo dato tutto come società, ci sono state tante situazioni da gestire, come Golemic e Rolfini. Dopo attenta riflessione insieme a mio padre (Renzo Rosso, il “signor Diesel”, patrimonio di tre miliardi e mezzo di dollari) e gli altri soci, abbiamo deciso di continuare ma stando attenti agli investimenti. Questo per noi è una attività sociale, dovremo allestire una rosa competitiva ma stando attenti agli investimenti nella prossima stagione”. Prosegue parlando del Ds, una figura chiave: “Il direttore sportivo Luca Matteassi è in scadenza e abbiamo deciso di non rinnovarlo. Zamuner verrà presentato nei prossimi giorni. Lo conoscevamo, pensiamo che serviva qualcuno che conoscesse la categoria e la piazza. Vecchi? E' sotto contratto”.

La società farà maggiore attenzione agli investimenti

“Ridimensionamento? No, faremo più attenzione, ma non vuol dire che se spendiamo meno dell’anno scorso ridimensioniamo. Per due anni di fila abbiamo scelto allenatori che hanno vinto campionati”. Lo sfogo continua: “Ci tengo a fare una precisazione: la porta non è mai chiusa a nuovi soci o a chi crede di poter fare meglio di noi. Quando leggo commenti che ci invitano ad andare via dico che in 7 anni la porta non è mai stata chiusa. Se qualcuno pensa di poter fare meglio di noi si faccia avanti. Abbiamo speso più di 40 milioni per il Vicenza, poi i risultati parlano e dicono che siamo al punto di partenza ma ripeto se c’è qualcuno che pensa di fare meglio venga a parlarci. L’obiettivo anche per l’anno prossimo sarà andare su, la squadra che andò in B costava il 30-40% in meno.

“Chiesto un appuntamento ai tifosi... Sono arrivati due comunicati...”

Rosso si è soffermato anche sui tifosi: “Capisco la frustrazione ma non capisco la loro posizione, nel senso che siamo nella stessa barca, ci siamo rimasti male anche noi… Ripeto che se si pensa che ci sia qualcuno che possa fare meglio di noi la porta aperta, sono disposto anche a parlare con loro. Invece di un appuntamento sono arrivati due comunicati stampa, mi spiace perchè sono disposto a parlare con loro ma ci sta, capisco, sono delusi. Siamo compagni di viaggio e se stiamo insieme volentieri le cose vanno meglio“. Prosegue: “Avevo chiesto un incontro ma volevo che si presentassero con un’opinione comune perchè non sono l’ufficio reclami, faccio fatica a gestire troppe posizioni diverse“. E su futuri ingressi in società: “Incontri, imprenditori, cordate? Fantacalcio. Mi hanno offerto allenatori, giocatori quello sempre, ma non sono scelte mie. Non compete a me. Siamo aperti a nuovi ingressi l’ho detto più volte“