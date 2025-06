Giallorossi, tempo di vacanze. Ma c'è chi ancora lavora in palestra Alcuni hanno immortalato desideri vacanzieri e partenze imminenti sul loro account Instagram

Tempo di vacanze per tutti. Anche per chi ha appena terminato un "annus horribilis" sul piano puramente calcistico. E allora tra quelli che finalmente hanno potuto staccare la spinta, c'è chi è in partenza per i mari del sud, chi si trattiene ancora dalle parti di casa e si regala dosi di lavoro extra. Così Jacopo Manconi sceglie il mar dei Caraibi, Cancun, Messico meridionale, mentre c'è chi come Talia, Perlingieri, Nunziante, Carfora, Simonetti, aspettano il prossimo volo per Ibiza, o chi come Shady Oukhadda si è regalato un week end a Venezia (ma intervallato da allenamenti in palestra con tanto di maglietta del Benevento addosso), o come Borello, che ha fatto un salto a Milano e a San Siro.

Invece c'è chi ancora lavora in palestra

Ma c'è anche chi non lascia ancora manubri, pesi, bilancieri e se ne va con grinta a continuare ad allenarsi. Il post su Instagram di Davide Lamesta prima dalla “sua” Rimini e poi dal Kinetik Lab, una palestra di Torino, è molto chiaro: si suda e si lavora in vista della prossima stagione, ovunque essa sarà. Tutti i tipi di esercizi (cyclette, pesi, anche calcio-tennis in pochi metri ristretti) per mantenere la forma in attesa di una vacanza più riposante. Un bel modo per curare sempre il proprio fisico anche nei momenti di stop del campionato e di guardare con professionalità al futuro.

Nelle foto in alto Davide Lamesta che continua a lavorare in palestra (dal suo account Instagram)