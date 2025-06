Pescara-Ternana, l'ultimo atto della C prima dei tribunali Chi vince va in B, chi perde conserva il suo posto nel girone centrale

Pescara o Ternana? Gli abruzzesi partono un passo avanti: hanno vinto all'andata al Liberati e stasera avranno 20mila cuori tutti per loro. Tra questi anche una presenza speciale, quella di Marco Verratti, pronto a tuffarsi in un'avventura nuova da dirigente. Possibilmente in Cadetteria.

Nella finale un po' di... giallorosso

Una sfida tutta del girone B, ma sparsi qua e là ci sono sprazzi del vecchio Benevento in questo match finale. Gaetano Letizia e il diesse Pasquale Foggia sulla sponda abruzzese, Alexis Ferrante e Andrea Vallocchia in quelle umbre. Ma il centrocampista che vestì la maglia della Primavera giallorossa nel 2015 stasera è squalificato. Non è mai stato giallorosso, ma è beneventano purosangue Alessio Curcio, anche lui nelle file rossoverdi. Ognuno sarà libero per tenere ad una squadra anziché all'altra. Chi perde sarà comunque inserita nel girone centrale e al Benevento potrà interessare meno che niente. Sarà solo una questione di simpatie, ognuno avrà le sue e i suoi perchè.

Per i gironi occhio al play out tra Salernitana e Sampdoria

E' finalmente l'atto finale alla lunga estenuante stagione della serie C. Non c'è ancora l'organico completo della prossima stagione, anche se a grandi linee il girone C è fatto. Ci sarebbe solo da scansare la caduta della Salernitana, attesa dal play out contro la Sampdoria il 15 e il 20 giugno. Contemporaneamente si vivrà la lunga estate delle mancate iscrizioni. Pescara-Ternana offrirà l'ultimo spicchio di calcio vero, poi ci sarà solo spazio per il calcio “parlato”, quello della Covisoc, dei tribunali, delle risorse economiche che mancano. Fa già tristezza. Speriamo passi presto.