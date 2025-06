Benevento, "gruppo 1" presente: riprendono gli allenamenti Gruppo quasi compatto all'Imbriani dopo la fine del periodo di ferie

Riunioni più o meno private, incontri coi legali, consulti per studiare la migliore soluzione che consenta di uscire dall'impasse della decisione assunta dalla società di dividere l'organico in due gruppi di lavoro e quindi di diversificare anche il periodo di ferie. Dopo un'attenta analisi il cosiddetto “gruppo 1” della squadra giallorossa (quelli sotto contratto Berra, Meccariello, Acampora, Viviani, Agazzi, Pinato, Borello, Ferrara, Lucatelli, oltre quelli in scadenza di contratto Manfredini, Lanini, Veltri, Capellini, e con Shady Oukhadda che è di proprietà del Modena e non sarà riscattato) ha deciso di presentarsi più o meno compatto all'Imbriani per la ripresa degli allenamenti.

Ferie finite: dal 17 maggio all'8 giugno

Ferie finite (dal 17 maggio all'8 giugno, 22 giorni) e di nuovo tutti in campo fino alla naturale scadenza della stagione calcistica (30 giugno). Un solo giallorosso non presente, Alin Tosca, il cui contratto col Benevento scade improrogabilmente il prossimo 30 giugno.