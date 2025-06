Domani la Covisoc "avverte" le società inadempienti Tutte avranno tempo fino al 19 giorno del Consiglio Federale per appianare le loro situazioni

Domani è il giorno della Covisoc. Con comunicazioni private l'organo di vigilanza avvertirà le varie società dell'esito della propria domanda di iscrizione. Il Consiglio Federale è invece previsto il prossimo 19 giugno, nella cui sede verranno prese in esame le eventuali esclusioni. In pratica le società “avvertite” avranno cinque giorni per provare a sanare la loro situazione debitoria: se questo non avverrà nei tempi descritti, per le società in questione ci sarà la revoca della matricola e lo svincolo dei calciatori.

Tre società sono già fuori gioco

Alcune situazioni, è risaputo, sono praticamente cristallizzate. A partire da quella della Lucchese che non ha presentato la domanda di iscrizione.

Diversa invece la situazione del Brescia. Da una parte Cellino continua la sua battaglia legale nei confronti di chi gli ha venduto i crediti di imposta falsi, ragione per la quale alla società era stata concessa una proroga fino al 24 giugno. Ma sul fronte sportivo il club è di fatto fallito. Lo stesso Cellino, infatti, non ha pagato gli stipendi, i tre milioni di euronecessari per l’iscrizione a un campionato professionistico e l'epilogo non potrà che essere l'esclusione dal torneo di serie C. Da parte loro i tifosi e il sindaco della città non vogliono rassegnarsi a questo triste verdetto che farebbe precipitare il Brescia nei dilettanti dopo 114 anni di storia.

L'altra società certamente esclusa è la Spal cheha presentato una documentazione incompleta e mancante della parte più importante, il pagamento delle vecchie pendenze.

C'è solo da attendere e sperare che non ci siano altre sorprese sgradite in un pianeta C che appare sempre più in balia di un futuro incerto.