Benevento, il presidente vuole una "figura" che abbia rapporti con la squadra Individuato un ex giallorosso del recente passato. Cilento resta Club manager

Doveva essere un incontro singolo, ma poi si era deciso di allargarlo a tutti i componenti dello staff tecnico. Di questi tempi è facile pagare dazio al lavoro che finisce con l'imporre qualche limitazione a ciò che si mette in agenda. Il presidente Vigorito, rinviato l'incontro con Carli e Auteri, è comunque riuscito ad incontrarsi con Alessandro Cilento allo stadio. Non c'erano molti dubbi sulla sua riconferma nel ruolo di Club Manager, per la sua esperienza nel settore della logistica e per l'organizzazione capillare di trasferte ed eventi. Il presidente però ha in animo di inserire nell'organigramma un'altra figura, che sia “dedicata” esclusivamente al rapporto coi giocatori, un “team manager” a tutto tondo che negli intenti del patròn dovrebbe essere un ex giallorosso del recente passato.

Nel pomeriggio è ripresa la preparazione del cosiddetto “gruppo 1”, spostata dall'iniziale programma del mattino per fare spazio ai ragazzi dellUnder 17 che sarànno impegnati domani pomeriggio nella semifinale dello scudetto Under 17 contro la Pro Vercelli alle 17,30 a Viterbo.