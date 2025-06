Serie B e C ancora in mano ai tribunali Oggi le conclusioni della Covisoc, nel pomeriggio udienza al Tfn sulla Salernitana

Giornata lunga per la giustizia sportiva. Ci sono le conclusioni della Covisoc sulle iscrizioni alla serie C: ogni società riceverà una comunicazione privata sulla sua posizione. Se ci fossero delle inadempienze, ogni sodalizio avrebbe di tempo fino al 17 per fare ricorso e eventualmente per pagare pendenze economiche non sanate.

Da una parte la Covisoc, dall'altra il Tribunale Federale Nazionale che ha l'udienza sulla richiesta cautelare della Salernitana, che prima di scendere in campo per giocarsi il play out di B, chiede il blocco dello stesso e la composizione della prossima serie B a 21 squadre. Il Tfn si riunisce nel pomeriggio e ogni previsione è azzardata: se dovesse accettare le istanze della Salernitana la gara di domenica a Marassi (ore 20,30, arbitro Aureliano) potrebbe anche essere rinviata. Un bel guazzabuglio che potrebbe trascinarsi fino ad estate inoltrata.