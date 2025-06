Benevento, società virtuosa: la Covisoc "ratifica" l'iscrizione Provvedimento scontato: il giorno 19 è previsto il Consiglio Federale per l'ufficializzazione

Non che vi fossero dubbi, ma in questi casi il nero su bianco è sempre confortante. Il Benevento ha ricevuto la “comunicazione privata” da parte della Covisoc che oggi ha terminato la visione degli incartamenti delle 60 società relativamente alle iscrizioni.

La comunicazione privata della Covisoc

Lo ha annunciato il Benevento Calcio con un suo Cominicato: “La Co.Vi.So.C e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi hanno espresso parere favorevole in merito al rilascio della Licenza Nazionale per la stagione 2025/26.Entrambi gli organi federali, esaminata la documentazione prodotta dalla Società giallorossa e quanto certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, hanno comunicato che non sussistono motivi ostativi all’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Serie C 2025/2026”.