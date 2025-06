Floro Flores: "Under 17, che spettacolo" La formazione giallorossa si gioca lo scudetto in finale contro la Ternana

Ieri sera la Ternana ha raggiunto il Benevento nella finale scudetto dell'Under 17. Le giovani Fere hanno battuto la Spal a Rieti col punteggio di 3-2 dopo che i 90 regolamentari si erano conclusi sul 2 a 2. Il gol di Dezio nei supplementari (gli altri due erano stati segnati da Folrili e Di Curzio) ha regalato alla cosiddette “Ferelle” la finalissima che assegnerà lo scudetto tricolore dell'Under 17 di serie C.

L'appuntamento è fissato per domenica 15 giugno alle 20, sempre al Manlio Scopigno di Rieti.

Sul suo profilo Instagram Antonio Floro Flores ha “postato” alcune fotografie della vittoria per 4 a 0 dei suoi ragazzi sulla Pro Vercelli corredandole con una frase che non ha bisogno di commenti: “Siamo in finale scudetto #under 17 #che spettacolo”.

La finale sarà visibile in diretta suo sito “Vivo Azzurro Tv”. Basterà registrarsi per assistere all'evento.