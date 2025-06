Benevento, un'estate da vivere a tutta Scadenze sempre più pressanti: mancano poco più di due mesi al via del nuovo campionato

Tra una riunione saltata e una “recuperata”, tra desideri inespressi di rifinire l'organico tecnico e le “fuitine” neanche troppo celate di qualche componente della rosa, ci si accorge che l'estate, in fondo, non è neanche ancora iniziata. La presenza o meno dei giallorossi del cosiddetto “gruppo 1” all'Imbriani sembra appassionare sempre di meno i tifosi, che magari preferiscono rivolgere le loro attenzioni all'Under 17 di Floro Flores che ha la possibilità di mettere le mani sullo scudetto della categoria andando a cogliere un successo che in casa giallorossa manca dalla vittoria del campionato Berretti nel 2009.

Manca qualche ufficialità, ma non dovrebbero sorgere problemi

E' ancora necessario mettere qualche “nero su bianco”, ma tutto sembra ormai incanalato verso una programmazione che passerà ancora dalle mani di Marcello Carli e Gaetano Auteri. C'è un lavoro immane che li attende e il primo atto è di pertinenza del direttore che dovrà provare a tagliare quei rami ormai ritenuti superflui e potare l'albero giallorosso con innesti mirati e di categoria. Un'impresa non da poco. Perchè per i pochi (appena sei) che hanno il contratto in scadenza e solo la voglia di scappare dalla città delle streghe, ce ne sono tanti altri che hanno, sì, il desiderio di cambiare aria, ma non dopo aver incassato tutto ciò che gli spetta.

“Divorzi” decisi, non si torna indietro

Carli sa bene che non è un'impresa facile, perchè proprio gli elementi con gli ingaggi più sostanziosi hanno probabilmente meno mercato degli altri. Ma il dado è tratto e non si può tornare indietro. L'avventura di quelli che sono stati chiamati a seconda dei casi il gruppo degli “epurati” o poi quello dei “dissidenti” ha evidentemente chiuso la sua avventura in giallorosso, c'è solo far combaciare i meccanismi per il loro “divorzio”. Anche per qualche elemento dell'altro gruppo la sessione di mercato dovrebbe essere importante: innanzitutto i due “ragazzi” della “cantera” Nunziante e Perlingieri. Un'altra stagione in C (e a Benevento dove l'ambiente non sembra affatto favorevole) per loro potrebbe essere poco producente.

Le date da tenere d'occhio: il 24 settembre via al campionato

Quasi in contemporanea bisognerà ricostruire l'organico, ripartendo da pochi tasselli della scorsa stagione. Un lavoro che avrà bisogno di contatti importanti e di molto tempo. Le date sono già cerchiate in rosso sul calendario della strega: primo luglio inizio del mercato, intorno al 20 luglio partenza per il ritiro precampionato, 17 agosto la prima di Coppa Italia, 24 agosto inizio del campionato. Sarà proprio il tempo uno degli ostacoli maggiori per il direttore giallorosso. Che è pronto a tuffarsi in un'avventura colma di difficoltà.