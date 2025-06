Il Vicenza non "rinnova" Ferrari e Ronaldo I due pezzi da novanta dei biancorossi sono a scadenza di contratto

Con la conferenza stampa di presentazione del nuovo direttore sportivo Giorgio Zamuner, - riporta Triveneto gol - il Vicenza ha cominciato ufficialmente il nuovo corso e il nuovo direttore biancorosso ha chiarito quale sarà l’impronta che la società intende dare al prossimo futuro: tutti i giocatori in scadenza di contratto non verranno confermati.

Una linea netta, che segna l’inizio di un nuovo ciclo in casa Lanerossi e che apre gli occhi a tante società di serie C e non solo. Tra i nomi che lasceranno il club spiccano due simboli recenti della squadra: Ronaldo e “Il Loco” Ferrari. Due giocatori che, seppur con percorsi differenti, hanno rappresentato molto per il Lane negli ultimi anni.

Ferrari, in particolare, aveva brillato nel suo primo anno con la maglia biancorossa realizzando 19 gol, diventando un punto di riferimento dell’attacco e uno dei beniamini dei tifosi. Lo scorso anno però è stato segnato da un destino simile a quello di Ronaldo e non è riuscito ad incidere contro i carrarini per l’infortunio al crociato che lo ha condizionato anche nell’ultima stagione: solo nel finale di campionato è tornato a pieno regime, senza però riuscire ad avere un impatto determinante sul cammino della squadra.

Nella foto (Triveneto gol) il centravanti vicentino Ferrari