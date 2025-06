Nunziante piace alla Juventus Next Gen Potrebbe essere una interessante operazione di mercato per il Benevento

Ne dà notizia il sito Juventusnews24.com e lo conferma pure Sky Sport: Alessandro Nunziante è entrato nel mirino della Juventus Next Gen per il prossimo campionato di serie C, con un'operazione che sarebbe anche in proiezione futura per il giovane portiere giallorosso. Se la trattativa avesse fondamento di verità e andasse in porto, difficilmente il giovane portiere foggiano ritroverebbe come avversario il Benevento, visto che per la “rotazione” a cui sono chiamate le squadre di serie A, la Juventus dovrebbe essere inserita nel girone B di serie C.