Benevento, il ritorno di due ex: staff quasi ultimato Al Vigorito presenti sia Melara che Padella

Alle volte ritornano... in ruoli diversi. Ma con la strega nel cuore. Quest'oggi hanno varcato i cancelli della struttura giallorossa sia Padella che Melara. Dopo un colloquio iniziale con il patròn Oreste Vigorito, sono stati stabiliti i ruoli: Fabrizio Melara sarà il nuovo team manager ed Emanuele Padella entrerà a far parte dei collaboratori di Marcello Carli. Ma non finisce qui: andrà ultimato lo staff di Auteri. Il preparatore dei portiere sarà Luca Aprile, altro ex giallorosso. Ci saranno poi ben due preparatori atletici e il vice allenatore dopo la separazione con Cassia. Domani sarà completato l'organico. Poi si andrà avanti con la rosa: tra entrate ed uscite. Tra gli obiettivi principali restano l'attaccante e il portiere.

ADDII DIETRO L'ANGOLO

Tanti gli incontri con i procuratori per le partenze. Giocatori come Meccariello, Acampora e Viviani non faranno più parte del progetto. Cessioni o risoluzioni: questo è il dilemma. Sta di fatto che è stato quasi ultimato l'organigramma societario. Padella e Melara sono già al lavoro. Il loro compito sarà quello di ridare un'anima ad una squadra che ha peccato proprio in questo nella stagione che si è da poco conclusa.