Edoardo Pierozzi è ufficialmente giallorosso Il calciatore fiorentino era svincolato ed ha sottoscritto un contratto triennale

E' arrivata l'ufficialità dell'ingaggio di Edoardo Pierozzi (Firenze, 12 settembre 2001). Svincolato dopo la suggestiva promozione ottenuta con il Pescara ai rigori contro la Ternana, il Benevento non se l'è fatto sfuggire. Dopo essere cresciuto nella Fiorentina, insieme al fratello-gemello Niccolò, ha militato in prestito alla Pistoiese, all'Alessandria, al Palermo, al Como e al Cesena. L'anno scorso aveva accettato il trasferimento al Taranto, prima che avvenisse la grande fuga dalle rive dello Jonio, Quindi si accasò al Pescara. E in Abruzzo ha giocato 37 partite, di cui 8 nei play off, condite da 4 gol, uno dei quali nell'appendice di campionato. Ha giocato per lo più da quarto di difesa a destra, ma nel Cesena due anni fa faceva il quarto di centrocampo nel 3-4-1-2. Ovviamente ha vinto gli ultimi due campionati di C, a Cesena con Mimmo Toscano e a Pescara con Silvio Baldini.

Questo il comunicato ufficiale del suo arrivo a Benevento.

“Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto un accordo per le prestazioni sportive del difensore Edoardo Pierozzi. Il calciatore, classe 2001, ha sottoscritto un contratto che lo legherà al Club giallorosso fino al 30 giugno 2028”