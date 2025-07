Benevento, nuovo colpo a centrocampo Arriva il mediano Tsingaras di nazionalità greca

Altro colpo del Benevento, questa volta a centrocampo. Il club di via Santa Colomba non ha pescato nel campionato italiano. Si tratta di Angelos Tsingaras di nazionalità greca. Centrocampista di interdizione impegnato nella passata stagione al Vitesse nella seconda serie del campionato olandese. Il mediano, classe 1999, è di piede destro. È entrato nel mirino dal sodalizio sannita da diversi mesi e ha avuto il placet di Gaetano Auteri. Settimana prossima è atteso a Benevento. I dettagli della trattativa sono ancora in essere, ma Tsingaras dovrebbe firmare un annuale con opzione a favore del Benevento. E' il quinto colpo di mercato dopo l'arrivo dell'attaccante Salvemini e dei difensori Pierozzi, Romano e Saio. Non si ferma Marcello Carli. Il direttore tecnico è al lavoro per chiudere la trattativa per Gagno (portiere del Modena) ma anche per un altro attaccante oltre che per un esterno offensivo che dovrà essere l'alternativa a Lamesta.