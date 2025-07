Da Salerno insistono per andare nel girone B C'è la valutazione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica: la decisione spetta alla Lega

La Salernitana se la vuole giocare bene. Vorrebbe evitare l'inferno del girone C ed essere inserita in quello centrale. “È stata fatta una valutazione in sede di comitato per l’ordine e sicurezza pubblica, al termine della quale mi sono determinato a scrivere a Ministero e Lega per cercare di cambiare il girone della Salernitana, vista la presenza di squadre che non sono proprio favorevoli agli incontri. Adesso andrà al vaglio della Lega, nell’arco di 15 giorni dovranno sicuramente sciogliere la riserva, abbiamo motivato il perché chiediamo questo cambio di girone”,ha detto il Questore di Salerno, Conticchio.

Tante le partite a rischio

Sarebbero almeno otto le partite da “bollino rosso” nel girone meridionale e non certo solo i derby (quello col Benevento da molti non viene inserito nella lista delle sfide pericolose: del rrsto ultimamente i rapporti tra le due tifoserie sono stati sempre sereni): Cavese, Caserta, Giugliano, Sorrento, Crotone, Catania, Foggia e Cosenza. Ma sul piatto della bilancia la società granata non vuole mettere solo la pericolosità delle trasferte al sud, ma anche quel “credito” accumulato dopo la questione play out. La battaglia legale per la riammissione in B non è ancora terminata: l'8 luglio ci sarà la prima pronuncia del TAR, ma la Salernitana ultimerà a prescindere l'iter giudiziario in sede sportiva rivolgendosi d'urgenza alla Corte d'Appello Federale. A fine mese, in caso di ulteriori rigetti, nuovo ricorso al TAR e società pronta ad arrivare fino al Consiglio di Stato per dimostrare la scarsa linearità del dispositivo emesso il 18 maggio.

Toccherà alla Lega decidere

La Lega Pro compilerà i gironi a metà luglio e seguiranno subito i calendari. L’8 luglio il Consiglio Federale stabilirà le 60 squadre che prenderanno parte al campionato di terza divisione, ratificando esclusioni, ripescaggi, riammissioni per dare la possibilità alla Lega del presidente Matteo Marani di comporre i gironi. Salernitana nel girone B e Guidonia o Campobasso in quello più a sud, in deroga ai criteri geografici tradizionali: la possibilità è concreta.