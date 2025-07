Gagno: o decide o il Benevento cambia obiettivo La società giallorossa ha presentato l'offerta: si attende a breve una risposta

Ci sono trattative laboriose che richiedono tanta pazienza, ma nessuna di esse può essere infinita. E' quello che ha pensato anche il Benevento riguardo Riccardo Gagno. E' risaputo, la società giallorossa ha individuato il portiere di Montebelluna, in forza al Modena, quale l'ideale per difendere i pali della sua porta nel campionato della rinascita. L'impressione è però che il numero uno canarino, ormai fuori dai giochi del Modena che ha scelto per la sua porta l'esperto Chichizola, continui a tergiversare e a prendere tempo. Nel frattempo si è fatto avanti anche il Vicenza che deve sostituire il partente Confente.

Dunque il Benevento prova a stringere i tempi: è stata presentata l'offerta ed ora attende una risposta. In tempi brevi: diciamo entro l'avvio della prossima settimana, lunedì o martedì al massimo. Dopodiché, nel caso il giocatore decidesse ancora di tergiversare, si cambierà obiettivo. E scontato che la società giallorossa abbia già pronto un “piano B”: si tratta di Gianmarco Vannucchi, portiere classe 95 della Ternana, 41 presenze (35 in stagione regolare, 5 nei play off) nell'ultima stagione con le Fere culminata nella sfortunata finale play off col Pescara. La Ternana, anche in virtù della sua poco felice situazione societaria, lo ha messo tra i giocatori da cedere.

Nella foto Gianmarco Vannucchi: se saltasse Gagno, il Benevento punterebbe su di lui