Triestina, situazione insostenibile: rischia un'altra penalizzazione Le Istituzioni chiedono all'attuale società di vendere e farsi da parte

Situazione sempre più difficile a Trieste. Dopo il nuovo mancato pagamento della mensilità di maggio, alcuni giocatori della rosa hanno avviato la messa in mora del club, passaggio che potrebbe preludere all’avvio della procedura fallimentare. Si attendono sviluppi. La società, già penalizzata di 7 punti per il campionato 2025-26, ora rischia di incorrere in una nuova sanzione che sarà di ulteriori 6 o 7 punti. In totale, quindi, i biancorossi rischiano di arrivare alla griglia di partenza con un -13 o un -14. E non finisce qui perché, nel caso in cui venisse confermato che gli stipendi non sono stati saldati, la società potrebbe ricevere un blocco di mercato per l’intera sessione estiva.

In campo anche le istituzioni

Mentre i creditori lanciano decreti ingiuntivi, richieste di fallimento e pure i dipendenti sono sul piede di guerra, a Trieste la disastrosa proprietà alabardata guidata da Ben Rosenzweig è con le spalle al muro. Senza soldi, gravemente inadempiente, osteggiata ormai da tutti, istituzioni comprese: “Chiarezza subito – ha detto il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga – oppure si venda la società”. Tuona anche il sindaco Roberto Dipiazza: “L’unica soluzione è la cessione societaria. Vendete il club!”