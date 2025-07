Benevento, prende il via la nuova stagione Visite mediche che vedranno impegnato per domani solo lo staff tecnico

Domani prende ufficialmente il via la nuova stagione. Lo “stargate” è pronto, si passa, non solo virtualmente, dal 2024-25, terminato il 30 giugno scorso, al 2025-26.

Il Benevento ha iniziato a spron battuto il mercato (via il primo luglio), ma ora, con uno step per volta, si mettono le basi alla nuova stagione. Domani mattina sono previste le prime visite mediche: lunedì 7 è la data fissata per il cosiddetto “staff day”, non ci saranno giocatori impegnati, ma solo lo staff tecnico che si sottoporrà alle rituali visite mediche: l'articolo 44 delle norme organizzative interne della Figc prevede appunto che “Le società devono provvedere a sottoporre i calciatori, gli allenatori, i direttori tecnici ed i preparatori atletici professionisti agli accertamenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalle presenti disposizioni”.

Martedì toccherà al gruppo dei più giovani sottoporsi alle visite mediche, mercoledì inizieranno quelli del cosiddetto “gruppo 2”, via via tutti gli altri.