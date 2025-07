Benevento, oggi visite per i più giovani Ecco la lista di chi si è sottoposto al rituale "pre-attività": ci sono anche i tre Under 17

Seconda giornata di visite mediche per il Benevento. Dopo quelle dello staff, stamattina è toccato ai più giovani sottoporsi al rituale pre-attività. Così si sono presentati Vincenzo Avolio, Giuseppe Morrone e Manuel Esposito, quest'ultimo fresco di prolungamento, tutti già nel giro della prima squadra negli ultimi anni, oltre ai giovanissimi Under 17, anch'essi freschi di primo contratto tra i professionisti, Matteo Del Gaudio, Vincenzo Battista e Marco Giugliano. A questi si è accodato questa mattina anche Angelos Tsingaras, in città da ieri sera e pronto alla presentazione ufficiale che dovrebbe esserci appena dopo le visite mediche.

Nella foto il giovane difensore Vincenzo Avolio