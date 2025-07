Trapani scatenato: arriva anche Salines Biennale per l'ex capitano del Foggia

Consapevole di dover partire con un handicap di otto punti, il presidente del Trapani Antonini sta allestendo una squadra che possa non risentire affatto della penalizzazione. L'ultimo colpo in ordine cronologico si chiama Emmanuele Salines, difensore centrale, classe 2000, svincolatosi dal Foggia. Per lui contratto biennale. Salines arriva dopo i colpi già effettuati con Podrini, La Sorsa, Giron, Vazquez, Marcolini, Kirwan, Galeotti, Grandolfo, Nicoli, Di Noia e Celeghin. Come sempre mercato con i botti per il presidente del Trapani.