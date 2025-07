Capitolo portiere: per Vannucchi è fatta, domani le visite Quest'anno ha giocato ben 41 partite nelle file della Ternana

Per Gianmarco Vannucchi al Benevento è fatta. Domani il portiere di Prato sarà in città per le visite mediche. Dopo la telenovela di Gagno, il Benevento non s'è fatto trovare impreparato ed ha chiuso rapidamente per uno dei ruoli più importanti della squadra: il portiere sottoscriverà un biennale con opzione per il terzo in caso di promozione in serie B. Gianramrco Vannucchi è nato a Prato il 30 luglio '95 e nelle ultime due stagioni si è distinto come uno dei migliori portieri di categoria, prima nelle file del Taranto, poi in questa stagione tra i pali della Ternana, dove ha collezionato ben 41 presenze, di cui 35 in stagione regolare e 6 nei play off. E' fuori discussione che si tratti di una “primissima” scelta e che con il portiere toscano la porta giallorossa dovrebbe dormire sonni tranquilli.