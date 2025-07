Benevento, oggi ultimo giorno di visite: tocca ai giocatori In giornata visita nutrizionistica ed "ecocuore"

Ultimo giorno di visite mediche per il Benevento. Toccherà ai giocatori del cosiddetto “Gruppo 2”, più Borello e Ferrara, che appartenevano all'altro gruppo, ma poi sono “traslati” in questo dopo aver accettato il piano ferie. Per qualcuno che non era presente negli ultimi giorni prima del “rompete le righe” si tratterà di fare tutte le visite per intero (esami ematici presso lo studio del dottor Fuiano, idoneità sportiva presso il dottor De Cicco, visita biomeccanica etc), per tutti, invece (in ordine alfabetico Borello, Carfora, Ciurleo, Esposito, Ferrara, Lamesta, Manconi, Marrone, Nunziante, Perlingieri, Prisco, Sena, Simonetti, Starita, Talia, Tsingaras, Viscardi), è prevista questa mattina una visita nutrizionistica da parte dello studio della dottoressa Agovino, nella sala medica dello stadio Imbriani. Di pomeriggio, invece, a partire dalle 14 per tutti esami “ecocuore”.

Da domani, giovedì 10 luglio e fino a domenica 20 luglio è prevista la ripresa degli allenamenti all'Imbriani: due sedute al giorno, una al mattino a partire dalle 9,15 e una al pomeriggio dalle 17,45. Ovviamente ci saranno anche le visite mediche per chi (come i nuovi) non le hanno ancora fatte del tutto.