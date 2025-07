Benevento, primo giorno di allenamento: tanti volti nuovi Questo pomeriggio si scende di nuovo sul campo per completare la giornata

Primo giorno di allenamento all'Imbriani per vecchi e nuovi giallorossi, agli ordini di Gaetano Auteri e del suo nuovo staff tecnico, da Monticciolo ad Aprile. Tutti in campo sin dalla 9,15 di stamattina, per cominciare a toglierer la ruggine di questi giorni di vacanza. Tante facce nuove, da Salvemini a Saio, a Romano, fino a Pierozzi e al greco Tsingaras. Presente anche l'ultimo arrivato Vannucchi. Ma anche volti conosciuti come i giovani (richiestissimi) Nunziante e Perlingieri, oltre che Ferrara e Borello, due che accettando il piano ferie sono passati dal gruppo 1 (quello cosiddetto dei dissidenti) al gruppo 2, che anela ad una riconferma.

Contemporaneamente sono continuate le visite mediche per chi non aveva ancora completato l'iter (o per chi non l'aveva neanche cominciato). Nel pomeriggio si replica intorno alle 17.