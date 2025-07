Ecco Maita, ufficialmente giallorosso Ha firmato un triennale con opzione per il quarto anno

Non ha perso tempo la società giallorossa, che ha chiamato l'ormai ex Bari, Mattia Maita in città e gli ha già sottoposto il nuovo contratto. Ecco il comunicato ufficiale.

Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la società SSC Bari, per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista Mattia Maita.

Il calciatore, classe 1994, ha firmato un contratto che lo legherà al Club giallorosso fino al 30 giugno 2028, con eventuale rinnovo fino al 2029.