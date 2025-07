Orsato presenta il Football Video Support: "Grande innovazione" La serie C apre al "Var light": ogni allenatore potrà richiamarlo due volte a partita

Dalla stagione 2025-26 in Serie C entrerà in vigore il Football Video Support, spesso semplificato con il nome di “Var light”. A partire dal prossimo campionato quindi, ogni allenatore potrà richiamare (per un massimo di 2 volte a partita) l’intervento dell’arbitro al video, così da giudicare le situazioni più controverse. Queste le parole di Daniele Orsato, neo designatore degli arbitri di C (intevistato dalla Gazzetta): “Sarà una grande innovazione”. Ho parlato col presidente Marani e c’è entusiasmo. Come funzionerà? Il quarto ufficiale controllerà ogni frame delle azioni e ogni allenatore avrà due chiamate a disposizione: se ha ragione le mantiene e se no le perde. Poi, sarà l’arbitro ad andare al video a guardare e controllare le richieste dei tecnici prendendo la decisione opportuna“.

Football Video Support punterà ad aiutare quanto più possibile gli arbitri in campo, spesso bersagliati dalle critiche dopo alcune decisioni piuttosto dubbie. A tal proposito,questo il commento del designatore arbitrale di Serie C: “Non mi è piaciuto sentire dire troppo spesso che i nostri arbitri non sono capaci e che il calcio fa con quello che abbiamo… Tutto eccessivo. Non è colpa loro se sbagliano ma dei dirigenti: se uno dei miei ragazzi sbaglierà, beh, sarà per colpa mia“.

Orsato ha poi aggiunto: “Gli arbitri vanno allenati costantemente, istruiti, quelli di oggi sono diversi – come i tempi – da me, Rocchi e Rizzoli. Ora serve che la presenza sia costante”.