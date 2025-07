Il primo giorno di Maita all'Imbriani: "Devo molto ad Auteri" Il mediano messinese attribuisce al mister giallorosso il suo salto di qualità

Primo giorno in giallorosso di Mattia Maita, il centrocampista che il Benevento ha prelevato dal Bari (a parametro zero): per lui solo esercizi atletici, visto che era il suo esordio all'Imbriani.

Giocatore di sicuro rendimento, esperto, abile sia nel ruolo di play che in quello di mezzala, voluto fortemente da Gaetano Auteri che lo ha avuto con sé a Catanzaro e lo aveva fatto prendere nel 2020 al Bari. Il giocatore aveva altri due anni di contratto e il Bari li ha risparmiati, consentendo al Benevento di prelevarlo senza pagare un corrispettivo, ma ora ha il problema di sostituirlo. Maita lascia il Bari dopo cinque stagioni, 192 presenze, 6 gol, 15 assist e in più partite anche la fascia da capitano. Nel complesso per il centrocampista messinese 104 presenze in B (98 in stagione regolare, 4 nei play off e 2 nei play out), 256 in C, 37 in C2, stagioni di grande regolarità e sostanza. Legatissimo a Gaetano Auteri, gli attribuisce senza esitazione i meriti del salto di qualità nella sua carriera: “Il mister ha dato una svolta alla mia carriera, prima di arrivare a Catanzaro forse non davo tutto quello che dovevo dare: con lui ho cambiato mentalità e ho capito che bisogna andare oltre i limiti fisici e tattici”. Pregevole tecnicamente, tanta generosità e agonismo: “In campo mi trasformo, voglio dare sempre di più, perchè nel calcio di oggi chi dà di più ottiene i risultati”.