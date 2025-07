Giallorossi, seduta pomeridiana sotto gli occhi del presidente. LE FOTO Presente anche Andrea De Falco che scende in campo per dare una mano ad Auteri

Terzo giorno di allenamenti all'Imbriani. Giorno di novità, visto l'arrivo di Mattia Maita e anche quello di Andrea De Falco, che, a dispetto del suo ruolo di addetto allo scouting, non ha resistito ad indossare subito maglietta e pantaloncini ed andare in campo per dare una mano al mister. E' suggestivo vedere tre giallorossi di quelli che hanno lasciato il segno (non a caso li chiamano “immortali”) far parte dello staff di Gaetano Auteri. E' come una inziezione di fiducia per tutti: quello sguardo di chi ha vinto proprio qui e sa come si fa, mette addirittura tranquillità.

E' andata in archivio un'altra giornata di lavoro in attesa dell'inizio delle amichevoli. Rosa bella folta e dopo le esercitazioni tattiche della mattinata, nel pomeriggio Auteri ha fatto disputare subito una partitella undici contro undici, ma su metà estensione del campo. D'altro canto nelle esercitazioni di don Gaetano il pallone non manca mai.

Presente all'Imbriani anche il presidente Oreste Vigorito che ha assistito all'allenamento tra i suoi fidi Melara, Padella e Cilento (con De Falco in campo...). Siamo solo agli inizi della nuova avventura, ma il clima che si respira sembra già più che addolcito rispetto al recentissimo passato. A volte nel calcio, per iniziare una nuova avventura e rivivere gli stimoli giusti bisogna cambiare. Il Benevento ha scelto questa strada e non pensiamo abbia sbagliato.