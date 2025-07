Benevento, pronto un nuovo colpo in difesa Si sta trattando per Stefano Scognamillo del Catanzaro

Ricostruire il Benevento: è l'obiettivo di Oreste Vigorito pronto ad affrontare la nuova stagione con grandi stimoli. “Non conta cadere ma rialzarsi”. Lo ha detto tante volte. Un motto che lo ha accompagnato nella vita come nel calcio. Da qui l'intento di ripartire nonostante un'annata difficile. Un sogno nel girone di andata, una bufera in quello di ritorno. Il primo passo è stato quello di ricostruire l'assetto societario e tecnico partendo dalle riconferme di Carli e di Auteri. Ma con l'inserimento di figure esperte ma soprattutto di ex calciatori che hanno saputo dare il cuore a questa terra: Melara, De Falco e Padella.

Con l'ausilio di tutti si sta ricostruendo, ma con l'impegno del patròn che è sceso in campo in prima linea. Dopo l'incontro col procuratore di Maita e la chiusura dell'affare, ieri sera il presidente ha incontrato Pisacane agente di Perlingieri (in uscita) ma anche di Stefano Scognamillo, difensore centrale del Catanzaro. Proprio lui è finito nel mirino della strega. Grande esperienza, caratteristiche confacenti al 3-4-3, giocatore forte fisicamente e tecnicamente. La figura che il Benevento stava cercando. Trattativa non facile ma nulla è semplice se si punta in alto. Potrebbe essere lui il prossimo acquisto. Il colpo che alzerà l'asticella ancora più. Si sta lavorando in questa direzione. Il difensore si è detto felice di vestire la maglia giallorossa. Manca l'accordo col Catanzaro che non vorrebbe perdere uno dei suoi elementi più importanti.