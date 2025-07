Triestina sempre più nei guai Cancellate anche tutte le amichevoli organizzate in questo precampionato

Estate tormentata quella della Triestina (serie C, girone A). Dopo il mancato pagamento degli stipendi relativi al mese di maggio – scrive Trivenetogoal - alcuni calciatori della rosa alabardata hanno deciso di intraprendere le procedure per la messa in mora della società. Un passaggio che ha innescato una reazione a catena culminata anche nella rottura con il direttore sportivo Daniele Delli Carri, che ha lasciato l’incarico. A quanto pare nelle ultime ore la Triestina avrebbe anche scelto di cancellare tutte le amichevoli precampionato che erano state organizzate nelle scorse settimane, aggiungendo ulteriore incertezza al futuro della squadra.