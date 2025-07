Cosenza, per la panchina c'è Buscè L'anno scorso ha guidato il Rimini, vincendo la Coppa Italia

Anche il Cosenza ha scelto il nuovo inquilino per la sua panchina: si tratta di Antonio Buscè, classe 1975, da calciatore bandiera dell’Empoli, in panchina l'avvio nel settore giovanile del club toscano. Dopo un’avventura alla Vibonese, con un ottimo 3° posto in Serie D, nello scorso torneo ha guidato il Rimini: 9° posto in stagione regolare, vittoria della Coppa Italia Serie C e primo turno nazionale dei playoff i risultati conquistati. L’allenatore si lega al club con un accordo annuale con opzione di rinnovo.

Nel girone meridionale di serie C manca solo l'annuncio ufficiale del Foggia, che comunque ha già scelto Delio Rossi come suo allenatore.